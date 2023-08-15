المشدد 10 سنوات لمتهم قتل مواطنا دافع عن سيدة أثناء سرقتها بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، في حكمها الصادر اليوم المتهم "أ.ح.ح" بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة وذلك لاتهامه بقتل المجني عليه "ع.ع.م".

صدر الحكم برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه حال تواجد "ن.أ.ح" ربة منزل بالشقة محل سكنها بمنطقة النخيل، طرق المتهم "أ.ح.ح" سائق، عليها باب الشقة شاهرا سلاح أبيض سكين مهددا إياها بها حال صراخها وذلك لسرقتها، فاستغاثت بالمجني عليه "ع.ع.م" بواب العقار، الذي اشتبك مع المتهم.

وأضافت التحريات، أن المتهم تعدى على المجني عليه بطعنة في الصدر وتركه وفر هاربا وعند تجمع الشاهدة الأولى والأهالي شاهدوا المجني عليه غارقا في دمائه، ونقله إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بإصابته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها عليه.