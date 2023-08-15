الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم قتل مواطنا دافع عن سيدة أثناء سرقتها بالإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، في حكمها الصادر اليوم المتهم "أ.ح.ح" بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة وذلك لاتهامه بقتل المجني عليه "ع.ع.م".

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى.

 

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه بدائرة القسم.

 

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه حال تواجد "ن.أ.ح" ربة منزل بالشقة محل سكنها بمنطقة النخيل، طرق المتهم "أ.ح.ح" سائق، عليها باب الشقة شاهرا سلاح أبيض سكين مهددا إياها بها حال صراخها وذلك لسرقتها، فاستغاثت بالمجني عليه "ع.ع.م" بواب العقار، الذي اشتبك مع المتهم.

 

وأضافت التحريات، أن المتهم تعدى على المجني عليه بطعنة في الصدر وتركه وفر هاربا وعند تجمع الشاهدة الأولى والأهالي شاهدوا المجني عليه غارقا في دمائه، ونقله إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بإصابته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها عليه.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية السجن المشدد 10 سنوات المصاريف الجنائية المستشار عزت عبد اللاه منصور تحريات ضباط مباحث محكمة جنايات الإسكندرية محكمة جنايات

الأكثر قراءة

تفاصيل الاستماع لأقوال الشيبى لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات

"طعنة بالقلب".. أول صور لمسن قُتل على يد زوج ابنته فى الوراق

فرغا فيه خزنة.. يقتلان شقيقهما بالرصاص بسبب الإرث بسوهاج

وصلة ضرب قاسية من أب لابنه تحوله لجثة هامدة فى بولاق الدكرور

البابا تواضروس يصدر قرارًا بابويًا بشأن إيبارشية حلوان

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية