بعد تحذيرات "الصحة".. كيف يمكن تقوية مناعتك في فصل الصيف لمواجهة الأمراض؟

حذرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من كثرة انتقال الأمراض خلال فصل الصيف، وشددت على ضرورة تقوية جهاز المناعة لمواجهة تلك الأمراض والإصابة بها بسهولة.

حيث تسبب الحرارة الشديدة وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو مجموعة من المخاطر الصحية الخاصة و تنتشر العدوى والأمراض طوال الوقت، مما يجعل الجهاز المناعي غير قادر على العمل بشكل جيد.

وحسب موقع Hindustan times أعطت الدكتورة نيتاشا مورين طبيبة التغذية، بعض النصائح الأساسية التالية لتقوية المناعة خلال فصل الصيف.

تناول نظام غذائي متوازن وصحي:

لتقوية جهاز المناعة يجب اتباع نظام غذائي متوازن وصحي، والقيام بتضمين مجموعة من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في النظام الغذائي.

هذه الأطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وتساعد في دفاعات الجسم المناعية، الفواكه مثل البرتقال والجوافة والكيوي والبابايا والليمون كلها غنية بفيتامين سي الذي يساعد في تحسين صحة المناعة، وايضا الزنجبيل والثوم والكركم كلها لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.

ويجب موازنة النظام الغذائي مع كمية كافية من مصادر البروتين لدعم التعافي ومحاربة العدوى من خلال تضمين أطعمة مثل الفاصوليا والبازلاء والبيض والأسماك والمشروم.

يجب أن تكون صحة أمعائك هي أولوية لأننا نعلم أن الأطعمة التي نتناولها مهمة للبكتيريا الصحية لإيوائها في أمعائنا ، لذلك تشمل الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتيك والبروبيوتيك الطبيعي إلى جانب الألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب المخمرة والخضروات المخمرة واللبن الرائب والبصل والشعير تساعد على صحة الأمعاء وتقلل من تأثير البكتيريا غير الصحية التي تزيد من خطر الالتهاب وبالتالي تجنب الأطعمة التي تعطل صحة الأمعاء مثل الأطعمة المصنعة او الإفراط في تناول السكريات والحلويات والدهون غير الصحية.

علاوة على ذلك فإن شرب الكثير من الماء ضروري للبقاء رطبًا وطرد السموم من الجسم، ويقوي الترطيب المناسب جهاز المناعة ويساعد في مكافحة العدوى.

ممارسة عادات صحية جيدة:

خلال فصل الصيف تعتبر النظافة الشخصية ضرورية لتجنب انتقال الأمراض، ويعد غسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر خاصة قبل تناول الوجبات أمر ضروريًا لإزالة الفيروسات والبكتيريا الخطيرة من اليدين، حيث يمكن أن يؤدي لمس الوجه في كثير من الأحيان إلى انتشار الجراثيم من اليدين إلى المناطق المعرضة للخطر مثل العيون والأنف والفم.

وعند التواجد خارج المنزل يمكن استخدام معقم يدين يحتوي على الكحول للتطهير، ولتقليل احتمالية التلوث والقيام بتنظيف وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بشكل كبير مثل مقابض الأبواب والمفاتيح الكهربائية، والحفاظ على مكان المعيشة نظيف وخالي من الأتربة أو القمامة لتجنب تكاثر البعوض وتفريق الأمراض التي ينقلها.

الحصول على قسط كافي من النوم والتحكم في القلق:

النوم الكافي وإدارة الإجهاد عناصر يساء فهمها على نطاق واسع لصحة الجهاز المناعي، يجب الحصول على عدد من 7 إلى 8 ساعات من النوم المريح يوميا، لأن قلة النوم تقلل من قوة جهاز المناعة مما يجعل الجسم أكثر عرضة للأمراض.

وتعتبر إدارة الإجهاد مهمة أيضًا لأن الإجهاد المزمن يقلل من المناعة، يجب التخفيف من القلق عن طريق ممارسة تمارين الاسترخاء مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق أو اليوجا، فهي تعمل على تعزيز إنتاج الخلايا المعززة للمناعة مع تحسين الصحة العامة، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية في النوم لأن الضوء الأزرق المنبعث منها يمكن أن يتسبب في نوم متقطع.

النشاط البدني المنتظم:

تعتبر التمارين اليومية وسيلة فعالة لتقوية جهاز المناعة لديك وتعزيز صحتك العامة، خاصة في فصل الصيف، يمكن ممارسة تمارين متوسط الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.

او ممارسة اليوجا لأنها لا تحسن مرونة الجسم وتعمل على قوته فحسب ، بل تحسن أيضًا المناعة وتقلل من الإجهاد، وتحسن الدورة الدموية وتحفز إنتاج الأجسام المضادة، مما يسمح للخلايا المناعية بالوصول إلى مواقع مختلفة في جميع أنحاء الجسم بشكل أكثر فعالية.