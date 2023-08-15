للتسجيل في المرحلة الثانية.. أماكن مكاتب التنسيق في جميع الجامعات

بدأت مكاتب التنسيق في الجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، في استقبال طلاب الصف الثالث الثانوي للتسجيل في المرحلة الثانية لرغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ولكن انطلقت من اليوم وتستمر حتى يوم السبت المقبل 29 أغسطس الجاري ولمدة 5 أيام يستطيع الطلاب التسجيل والتعديل على رغباتهم.

أماكن مكاتب التنسيق في الجامعات وعناوينها

مكاتب التنسيق بجامعة القاهرة

كلية الزراعة وكلية الهندسة بشارع الجامعة بالجيزة وفي معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بشارع الدكتور زويل بالجيزة.

مكاتب التنسيق بجامعة الإسكندرية

المدينة الجامعية بعزبة سعد وفي كلية الهندسة بالابراهيمية وكلية العلوم ومجمع الكليات النظرية بالشاطبي وكلية التربية الرياضية بنين في أبو قير وكلية السياحة والفنادق الازاريطة.

مكاتب التنسيق بجامعة بنها

إدارة جامعة بنها وفي كلية التجارة وكلية الهندسة وكلية الزراعة بشبرا.

مكاتب التنسيق بجامعة حلوان

الحرم الجامعي لجامعة حلوان وكلية الهندسة بعين حلوان وكلية الهندسة بالمطرية وكلية التربية الرياضية بنين بشارع فيصل بالجيزة والكلية وكلية الفنون الجميلة بالزمالك.

مكاتب التنسيق بجامعة طنطا

كلية التجارة بشارع سعيد وكلية الهندسة بمجمع سبرباي.

عناوين مكاتب التنسيق في جامعة الزقازيق

معامل حاسبات بجامعة الزقازيق كلية العلوم وكلية الهندسة بالحرم الرئيسي للجامعة ومدينة السلام مجمع البطراوي للمدن الجامعية بشارع فاروق بالزقازيق.

مكاتب التنسيق بجامعة المنصورة

وحدة الخدمات الالكترونية بالمدينة الجامعية بشارع جيهان بالمنصورة ومركز الحساب العلمي بالحرم الجامعي وكلية التربية وكلية الصيدلة وكلية التربية النوعية بميت غمر في ميت غمر وكلية التربية النوعية بمنية النصر.

مكاتب التنسيق بجامعة قناة السويس

مركز تطوير التعليم الجامعي إدارة الجامعة في الكيلو 4.5.

مكاتب التنسيق بجامعة دمياط

قاعة التنسيق الإلكتروني و كلية التربية النوعية بمدينة دمياط الجديدة وكلية الفنون التطبيقية بالأعصر بدمياط.

مكتب التنسيق بجامعة بني سويف

كلية الحاسب الآلي بكلية الإعلام مركز المعلومات فصل ٧ بكلية التجارة بمقر الجامعة وفي كلية الحاسبات.

مكاتب التنسيق في جامعة دمنهور

كلية طب البيطري، وكلية العلوم المجمع العلمي شارع الجمهورية وكلية التربية بالمجمع النظري بالابعادية

مكاتب التنسيق بجامعة المنيا

كلية دار العلوم وكلية التربية الرياضية داخل الحرم الجامعي ومعامل المدينة الجامعية الأخصاص بجوار فرع البنك الأهلي.

مكاتب التنسيق بجامعة أسيوط

كلية الآداب بمبنى الجامعة القديم وفي قطاع ( أ ) بمركز الحاسب بالمدينة الجامعية للطلاب بالمبنى الجديد للجامعة

مكاتب التنسيق بجامعة جنوب الوادي

كلية التربية وعامل التطوير بمقر الجامعة بقنا وبكلية التربية بالبحر الأحمر ونادي التكنولوجيا، بكلية الفنون الجميلة بالأقصر.

مكاتب التنسيق بجامعة المنوفية

مجمع الكليات صالة كلية الحقوق بشبين الكوم وجامعة السادات بمدينة السادات.

مكاتب التنسيق بجامعة الفيوم

معمل الحاسب الآلي بالحرم الجامعي وكلية السياحة والفنادق وكلية الهندسة وكلية كلية الزراعة والعلوم كلية الخدمة الاجتماعية بالحرم الجامعي

مكاتب التنسيق بجامعة سوهاج

كلية التجارة وكلية التجارة وكلية الطب وكلية التربية.

مكاتب تنسيق جامعة كفر الشيخ

كلية التربية النوعية بكفر الشيخ

مكاتب التنسيق بجامعة مرسى مطروح

كلية الإدارة الفندقية بمطروح

مكاتب التنسيق بجامعة الوادي الجديد

كلية التربية الوادي الجديد.

مكاتب التنسيق بجامعة العريش

معمل كلية التربية بالعريش.

مكاتب التنسيق بجامعة بورسعيد

كلية الهندسة وكلية التربية النوعية ببور فؤاد.

معمل الشئوون ببور سعيد بجوار استاد بور سعيد.

مكاتب التنسيق بجامعة السويس

كلية التربية جامعة السويس