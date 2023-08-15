الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توافد الطلاب لتسجيل رغباتهم فى التنسيق بجامعة القاهرة

مكتب التنسيق بكلية
مكتب التنسيق بكلية الزراعة

استقبلت معامل الحاسب الآلي المركزية في كلية الزراعة جامعة القاهرة، طلاب وطالبات الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثانية لتنسيق القبول في الكليات والمعاهد في أول يوم إتاحتها، حيث توافد العشرات خلال ساعات اليوم ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات لمدة 5 أيام لتنتهي يوم 19 أغسطس الجارى.

قال أحمد رجب، مندوب اتصال مكتب التنسيق بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن الإقبال كان كثيفًا اليوم بمكاتب التنسيق، حيث شهدت المكاتب زحامًا شديدًا بسبب فتح باب التسجيل لطلاب المرحلة الثانية اليوم، وفي الوقت ذاته حرص طلاب المرحلة الأولى على الحصول على نتائج رغباتهم، حيث شهد مكتب التنسيق انشغالًا طوال ساعات عمله اليوم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

 

وأضاف أن كلية الزراعة جامعة القاهرة قد استعدت لاستقبال الطلاب من خلال تجهيز 4 معامل للحاسب الألى وذلك بناء على توجيهات الدكتور سامح عبدالفتاح، عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة سمير، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر يحيى، مشرف الوحدة.

 

وتستقبل مكاتب التنسيق بجامعة القاهرة الطلاب يوميًا في معامل الحاسب الآلي في عدد من الكليات هى: كلية الهندسة بشارع الجامعة بالجيزة، ومعامل كلية الزراعة بالشارع ذاته، وكذلك بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية بشارع زويل بالجيزة.

 

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للقبول في كليات ومعاهد المرحلة الثانية لتكون في الشعبة العلمية 250 درجة و238 درجة 58.5% لطلاب الشعبة الأدبية.

الأكثر قراءة

أحمد دياب رئيسًا لرابطة الأندية المصرية (خاص)

مصدر بالزمالك: سنحصل على 20% من صفقة انتقال عمر خضر إلى أستون فيلا

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

كولر يرفض التعاقد مع مهاجم إنبي

وزيرة الهجرة: لا تراجع فى حجم تحويلات المصريين بالخارج

توقعات تنسيق الكليات 2023 بالمرحلة الثانية للشعبة العلمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية