توافد الطلاب لتسجيل رغباتهم فى التنسيق بجامعة القاهرة

استقبلت معامل الحاسب الآلي المركزية في كلية الزراعة جامعة القاهرة، طلاب وطالبات الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثانية لتنسيق القبول في الكليات والمعاهد في أول يوم إتاحتها، حيث توافد العشرات خلال ساعات اليوم ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات لمدة 5 أيام لتنتهي يوم 19 أغسطس الجارى.

قال أحمد رجب، مندوب اتصال مكتب التنسيق بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن الإقبال كان كثيفًا اليوم بمكاتب التنسيق، حيث شهدت المكاتب زحامًا شديدًا بسبب فتح باب التسجيل لطلاب المرحلة الثانية اليوم، وفي الوقت ذاته حرص طلاب المرحلة الأولى على الحصول على نتائج رغباتهم، حيث شهد مكتب التنسيق انشغالًا طوال ساعات عمله اليوم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وأضاف أن كلية الزراعة جامعة القاهرة قد استعدت لاستقبال الطلاب من خلال تجهيز 4 معامل للحاسب الألى وذلك بناء على توجيهات الدكتور سامح عبدالفتاح، عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة سمير، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر يحيى، مشرف الوحدة.

وتستقبل مكاتب التنسيق بجامعة القاهرة الطلاب يوميًا في معامل الحاسب الآلي في عدد من الكليات هى: كلية الهندسة بشارع الجامعة بالجيزة، ومعامل كلية الزراعة بالشارع ذاته، وكذلك بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية بشارع زويل بالجيزة.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للقبول في كليات ومعاهد المرحلة الثانية لتكون في الشعبة العلمية 250 درجة و238 درجة 58.5% لطلاب الشعبة الأدبية.