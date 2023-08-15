الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

خدمة الشباب السوداني تختتم مؤتمرها الصيفي الحادي عشر

سامي فوزي
سامي فوزي

اختتمت خدمة الشباب السوداني بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر مؤتمرها الصيفي، باشتراك وبحضور القس ياسر كوكو مساعد رئيس الأساقفة للخدمة السودانية بمصر، وذلك بمنطقة وادى النطرون.  

افتُتح المؤتمر بخدمة الشركة المقدسة مع القس ياسر كوكو وضيف المؤتمر كنداكه بله، ثم تحدثا عن الغفران ويقين الخلاص مع القس إيمانويل سابنا، بالإضافة لمناقشة هوية الإنسان ودوره في المجتمع.

كما تضمن المؤتمر الحديث حول الصدمات النفسية ومعالجة مشكلات ما بعد الصدمة ومساعدة السودانيين اللاجئين لمصر في فترة ما بعد الحرب، بالإضافة للحديث حول كيفية قبول الآخر والغفران والخلاص.

هذا واحتفلت كاتدرائية القديس مرقس بالمنشية ومركز أركان الثقافي بالتعاون مع وزارة القوى العاملة بحفل تخرج أولى دفعات دورات الإعلام المتنوعة وذلك بحضور العميد ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديس مرقس بالمنشية وذلك داخل مقر الوازرة.

تضمن الاحتفال تسليم الشهادات الموثقة من وكيل وزارة القوى العاملة والعميد ديفيد لثلاثة وخمسون متدربًا في تخصصات الجرافيك والمونتاج والتسويق الالكتروني والتصوير.

يأتي هذا التدريب ضمن اتفاقية بروتكول عام ٢٠٢٣ بين الكنيسة ووزارة القوى العاملة، بهدف تدريب الشباب ليلحقوا بركب التطور الذي تسعى إليه الدولة المصرية، بالإضافة لتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم.

كما يُنظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة مكرمية تُقدمها مارتينا لوثر، وذلك على مدار يومين بداية من يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري، بالشراكة مع برنامج صلة الثقافي، داخل كنيسة يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي.

تتضمن الورشة التعريف على فن المكرمية وأساسياته، بالإضافة إلى التدريب على الغُرز والأشكال المختلفة وصنع قطع فنية لتزيين حوائط المنزل، باستخدام الخيوط الملونة وابتكار ديكورات مميزة.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

أ الدكتور سامى فوزى الدكتور سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية المطران سامي فوزي د دكتور سامي فوزي

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