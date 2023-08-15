فريق طبى ببنى سويف ينقذ طفلًا من الموت أصيب فى مشاجرة

نجح فريق طبي بمستشفى بني سويف التخصصي بإشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى، اليوم الثلاثاء، فى إنقاذ حياة مريض ثلاثينى من الموت، نتيجة تعرضه لمشاجرة أدت إلى جرح وخزى نافذ بالرقبة وجرح وخزى بالبطن.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي مريضا يعاني من نزيف شديد مع إعياء وهبوط فى كل العلامات الحيوية، حيث تم التعامل معه سريعا وتنفيذ الإسعافات الأولية من إعطائه محاليل والدم اللازم، وتحضير المريض سريعا للدخول للعمليات، وتم علي الفور دخول المريض للعمليات، وتشكيل فريق طبي مكون من أطباء جراحة الأوعية الدموية برئاسة الدكتور محمود معوض استشارى ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، وأطباء الجراحة العامة برئاسة الدكتور أحمد جابر استشارى الجراحة العامة.

وجرى التعامل مع الجرح الوخزى بالرقبة من قبل أطباء جراحة الأوعية الدموية وكذلك الجرح الوخزى بالبطن من قبل أطباء الجراحة العامة، حيث تبين وجود إصابة للوريد الوداجلى الداخلى من ناحية دخوله المدخل الصدرى، وتم إصلاح التهتك الموجود بالوريد الوداجى الداخلى.

وقام أطباء الجراحة العامة بعمل استكشاف للبطن وتبين وجود تهتك شديد بالكبد نتيجة للجرح الوخزى النافذ وتم التعامل معه وإيقاف النزيف.



ويتكون الفريق الطبي من الدكتور محمود معوض استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية بالمستشفى، والدكتور أحمد جابر استشارى الجراحة العامة والمناظير بالمستشفى والدكتور مضان البكرى اخصائي الجراحة العامة، والدكتور أنس عاطف طبيب مقيم بقسم جراحة الأوعية، والدكتور عبد الرحمن الروبي طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة، والدكتور محمد شاكر إخصائي تخدير، وتمريض العمليات عزة عيسى.

ووجه أهالي المريض الشكر للدكتور تامر حامد والدكتورة إيمان البنا، مدير الخدمات الطبية وإدارة المستشفي والفريق الطبي لما بذلوه من جهد في سرعة التعامل مع الحالة وتوفير كل الإمكانات الطبية له.

