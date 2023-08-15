ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الأسلاك الكهربائية بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية من الوحدات السكنية تحت الإنشاء بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 14 واقعة سرقة بذات المكان.

كان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغات لقسم شرطة جمصة، باكتشاف سرقة كابلات وأسلاك كهربائية من الوحدات السكنية تحت الإنشاء بمنطقة 15 مايو.

وعلى الفور شكل ضباط مباحث القسم فريق بحثي برئاسة المقدم محمود القصبي، رئيس المباحث، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين مقيمين بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، وهم محمود ح.ر. ويبلغ 42 عامًا، والسيد ع.ال.ب. 46 عامًا، وذلك بالاتفاق مع المتهم الثالث ويدعى عثمان ال. لبيع متحصلات السرقة له بعلمه.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على 4 أجولة بها أسلاك كهربائية منصهرة، وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية تحت الإنشاء الكائنة بمنطقة 15 مايو بجمصة، بأسلوب القص والسحب من داخل الحوائط، ثم صهرها وبيعها للمتهم الثالث.

‏كما اعترفوا بارتكابهم 14 واقعة سرقة بذات المكان وبنفس الأسلوب على مدار 3 أشهر، وذلك بالاتفاق مع المتهم الثالث لبيع متحصلات السرقة له مقابل مبالغ مالية.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.