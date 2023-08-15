الأرصاد: تحسن مستمر فى الأحوال الجوية حتى مطلع الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استمرارًا في التحسن في الأحوال الجوية، حيث إن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا التوقيت من العام الماضي.

تحسن الأحوال الجوية

وأكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة وصلت إلى 33 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة المرتفعة هي التي تزيد من الشعور بأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة، ولكن نشاط الرياح يقلل الإحساس بنسب الرطوبة فترات المساء.

وأضافت، في حديثها، أن الأحوال الجوية مستمرة في التحسن حتى مطلع الأسبوع المقبل، لذا على المواطنين الاطمئنان من سلامة الطقس هذا الأسبوع.

وتابعت: "أمس وأمس الأول كانت توجد أمطار رعدية في جنوب سيناء، ومن الممكن أن تكون هناك سيول في مرتفعات سانت كاترين".

اضطراب الملاحة غدًا

واستطردت: "هناك نشاط رياح على محافظات الصعيد ومن ثم إثارة الرمال والأتربية، وغدًا سيكون هناك ارتفاع في أمواج البحر المتوسط، وهذا الارتفاع سيصل إلى 2 متر، لذا يجب تجنب أعمال الصيد من الغد مع الحرص في عدم التعمق بعيدًا عن الشط".