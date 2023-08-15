أسوان تفرغ منطقة "الحصايا" من العشوائيات.. وأماكن بديلة للباعة الجائلين

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف الجهود ومواصلة سلسلة الأعمال الهادفة لتفريغ المناطق السكنية والشوارع الحيوية من الأسواق العشوائية والإشغالات بالمراكز والمدن لتحقيق السيولة المطلوبة للمارة والمركبات، فضلاً عن الاستثمار الأمثل لهذه الأماكن الهامة، مع توفير المواقع البديلة بالسويقات الجديدة للباعة الجائلين للقيام بأنشطتهم للحفاظ على توفير مصدر الرزق لهم وأسرهم.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان وببقيادة المهندس سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة بمشاركة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، وعلاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة، وأيضاً المقدم مصطفى الحجار رئيس مباحث المرافق، والمقدم عقل صالح مدير شرطة المرافق، والمقدم محمد أبو ضيف مأمور قسم شرطة أسوان ثان، فضلاً عن العاملين بنطاق حى شرق ، مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات.

وقد نجحت جهود الحملة التى أستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم فى تفريغ أرض الشادر بمنطقة الحصايا من مفروشات الخضار والفاكهة العشوائية، مع رفع أكثر من 180 طن مخلفات، وتسليم قطعة الأرض لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مجمع للمدارس عليها لخدمة المناطق المحيطة ، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية بنقل الباعة الجائلين إلى مقر آخر بجوار موقف النفق بشكل مؤقت، لحين إنشاء السويقات الجديدة على أعمال التغطية الجارية بمصرف السيل.