الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يستجيب لأولياء الأمور.. ويوافق على مقترح مديرية التربية والتعليم

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

وافق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المقترح المقدم من مديرية التربية والتعليم بإعتماد النقل بالبدل كآلية لنقل الطلاب بالمدارس التجريبية بنطاق المحافظة للتسهيل علي أولياء الأمور. 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن القرار يأتى إستجابةً لرغبات أولياء أمور  الطلاب المتضررين من عدم قبول أبنائهم بمدارس تجريبية بمحيط مقر إقامتهم وذلك نظراً للكثافات الطلابية المحددة لكل مدرسة فى بعض الحالات وتوزيع أبناء الأسرة الواحدة ممن تمتلك أكثر من طالب بمراحل التعليم فى مدارس متباعدة فى حالات أخرى الأمر الذي يشكل عبء مالي ونفسي واجتماعي. 

ومن جانبه أوضح  مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم وضع آلية لتنفيذ القرار بالشكل الذى لا يخل بمبدأ الكثافة الطلابية داخل الفصول من خلال ( النقل بالبدل ). 

وأضاف بأنه يمكن لولى الأمر الراغب فى نقل أحد أبنائه من مدرسة تجريبية لأخرى أن يتقدم بطلب للمدرسة ومن ثم يتم فحصه من خلال لجنة التجريبيات للم شمل الأسرة طبقاً للقرار رقم 285 وتحت إشراف مدير الإدارة التعليمية.

النقل بالبدل مديرية التربية والتعلم محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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