جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة خلال الـ24 ساعة الماضية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عدد من المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بعدد من المناطق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة عن ضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية) ويقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلوجرام وسلاح أبيض.

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,5 كيلوجرام.

وتم ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,200 كيلو جرام – سلاح أبيض.

ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الشروق .. وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام.

ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة بدر .. وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام.

ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت050,2 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,800 كيلو جرام – ميزان حساس.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانون