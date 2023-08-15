الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين في "التشاجر بالزجاجات الفارغة" بمدينة نصر للجنح

المتهمين
المتهمين

أحالت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، المتهمين بالتشاجر بالزجاجات الفارغة لمحكمة الجنح . 

وبداية الواقعة عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام 3 أشخاص بإلقاء حجارة، وزجاجات فارغة على أحد المطاعم بمدينة نصر بالقاهرة.

وباجراء التحريات وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص وطرف ثان: مدير مطعم و4 عمال بسبب محاولة الطرف الثانى صرف الطرف الأول من أمام المطعم محل عملهم، لقيامهم بمضايقة المترددين عليه، تعدى خلالها الطرفين على بعض بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة دون إصابات أو تلفيات.

كما لم يتم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إصابات التحريات التواصل الاجتماعي الزجاجات

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