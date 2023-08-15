الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستماع لأقوال المصابين فى حادث انقلاب سيارة عمال في الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين، في حادث انقلاب سيارة بطريق المنصورية، في منشأة القناطر، وتبين أن السيارة كانت محملة بعدد من العمال، في طريقهم للعمل بمزرعة، وأثناء سيرهم بطريق المنصورية، اختلت عجلة القيادة من يد السائق، مما أسفر عن انقلابها وإصابتهم.

وأجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، والسيارة التي تعرضت للانقلاب، لحصر التلفيات التي لحقت بها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

البداية بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بانقلاب سيارة بطريق المنصورية، في منشأة القناطر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ربع نقل، محملة بعمال، تعرضت للانقلاب، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

تم نقل المصابين لمستشفى أوسيم المركزى، وإزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

رجال المباحث مديرية أمن الجيزة انقلاب سيارة التلفيات منشأة القناطر

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