الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل عامل فى أوسيم بسبب خلافات مالية 15 يوما

ارشيفية
ارشيفية

أمر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة بتجديد حبس المتهم بقتل عامل فى أوسيم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم بقتل عامل بسبب خلافات بينهما في أوسيم، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل شخص داخل مسكنه في أوسيم، توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتبين ارتكابه الجريمة نتيجة خلافات بينهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

قاضي المعارضات حبس عامل اوسيم النيابة العامة

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