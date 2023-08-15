الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": الرياح تُساعد على اعتدال الطقس خلال الفترة الحالية

جريدة الدستور

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن نشاط الرياح يساعد بشكل كبير على تشتت نسب الرطوبة في فترة الليل، وبالتالي، لا نشعر بها ونحس بنسمات الهواء اللطيفة واعتدال فترات الطقس في فترة الليل على أغلب الأنحاء.

وأشارت "غانم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الثلاثاء: إلى أن أجواء فترة الليل معتدلة تمامًا في معظم محافظات الجمهورية في ظل نشاط للرياح بمعظم المحافظات، وبسرعات ما بين 30 و35 كم على الساعة، لافتة إلى أن نشاط الرياح يساعد بشكل كبير على تشتت نسب الرطوبة في فترة الليل، وبالتالي، لا نشعر بها ونحس بنسمات الهواء اللطيفة واعتدال فترات الطقس في فترة الليل على أغلب الأنحاء.

ونوهت بأن نشاط الرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في محافظات شمال الصعيد والمنيا وأسيوط، لكنها لن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، موضحة أن نشاط الرياح سيؤدي إلى إيقاف الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس وستكون سرعات الرياح ما بين 40 و50 كم.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن البحر الأحمر وخليج السويس غير مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، ولكن البحر المتوسط معتدل، ويمكن التمتع بالأنشطة به.

نشاط الرياح الرطوبة شمال الصعي

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