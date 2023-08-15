الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحت مظلة التحالف الوطني.. توزيع أثاث وأجهزة كهربائية مجانا في 12 قرية بكفر الشيخ

المعرض
المعرض

نظمت جمعية الأورمان معرضا لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، لدعم ٢٤٠ أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بـ١٢ قرية وهم قري قراجة واسحاقة وعزبة لين وقرية مسير والقنطرة البيضاء وقريه المرابعين وعزبة الشرقي وعزبة الكوم وعزبة السرو وعزبة الاخماس ومنية مسير  وعزبة المصلحة وعزبة اسكندر وعزبه العبد مركز كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وقيادات جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدعم اهالينا بكل قري ونجوع محافظة كفر الشيخ، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتماشيا مع دور الدولة المصرية في دعم غير القادرين.

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة، مشيدا بدورها الفعال في دعم غير القادرين وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا، مشيراً إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم محانًا إلى المستفيدين.

قرى التضامن الأورمان كفر الشيخ التحالف الوطني

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