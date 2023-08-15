حبس ربة منزل بتهمة سرقة المواطنين في الأميرية

قررت نيابة الأميرية حبس ربة منزل متهمة بسرقة متعلقات المواطنين حال استقلالهم سيارات الأجرة بدائرة قسم شرطة الأميرية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط سيدة لها معلومات جنائية لقيامها بسرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من إحدى السيدات حال استقلالهما سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأضافت بارتكاب 10 وقائع أخرى بأسلوب النشل، وتم بإرشادها ضبط مبلغ مالي وقطعتين مصوغات ذهبية وفضية و11 بطاقة رقم قومي من متحصلات وقائع السرقة.