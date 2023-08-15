الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين بترويع المواطنين وإثارة الذعر بين الأهالى بالمنوفية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشف مصدر أمني عن تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد عبد الواحد، مدير مباحث المنوفية، لضبط تشكيل عصابي روع المواطنين وأثار الذعر بينهم.

وشهدت قرية أسريجة التابعة لمركز الباجور، بمحافظة المنوفية واقعة مروعة عقب إطلاق تشكيل عصابي، لم يتعرف على هويته، أعيرة نارية على بعض الشباب الموجودين بكافتيريا، وسرقة دراجتين ناريتين وفروا هاربين بعد أن روعوا أهالي القرية.

كانت البداية عندما تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بورود البلاغ من قبل بعض الموجودين على كافتيريا بقرية أسريجة التابعة لمركز الباجور، والخاصة بإطلاق أعيرة نارية من قبل مجهولين "تشكيل عصابي" أيضا قيامهم بالسرقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد كشك، رئيس مباحث مركز الباجور، للتحقيق في الواقعة وسؤال شهود العيان، ومراجعة كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من مكان الحادث، وتكثيف التحريات لسرعة ضبط تشكيل عصابي أسريجة.
 

أهالى القرية اطلاق اعيرة نارية إطلاق أعيرة اللواء عمرو رؤوف بمحافظة المنوفية حافظة المنوفية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-8-2023 فى مصر ؟

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 15-8-2023

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-8-2023 فى محافظات مصر | تفاصيل

تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين بترويع المواطنين وإثارة الذعر بين الأهالى بالمنوفية

أسوشيتدبرس: مصر أول دولة عربية تعمل بانتظام كوسيط سلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟