تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين بترويع المواطنين وإثارة الذعر بين الأهالى بالمنوفية

كشف مصدر أمني عن تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد عبد الواحد، مدير مباحث المنوفية، لضبط تشكيل عصابي روع المواطنين وأثار الذعر بينهم.

وشهدت قرية أسريجة التابعة لمركز الباجور، بمحافظة المنوفية واقعة مروعة عقب إطلاق تشكيل عصابي، لم يتعرف على هويته، أعيرة نارية على بعض الشباب الموجودين بكافتيريا، وسرقة دراجتين ناريتين وفروا هاربين بعد أن روعوا أهالي القرية.

كانت البداية عندما تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بورود البلاغ من قبل بعض الموجودين على كافتيريا بقرية أسريجة التابعة لمركز الباجور، والخاصة بإطلاق أعيرة نارية من قبل مجهولين "تشكيل عصابي" أيضا قيامهم بالسرقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد كشك، رئيس مباحث مركز الباجور، للتحقيق في الواقعة وسؤال شهود العيان، ومراجعة كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من مكان الحادث، وتكثيف التحريات لسرعة ضبط تشكيل عصابي أسريجة.

