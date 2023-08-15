معتز خفاجى لـ"الشاهد": هشام بركات كان يعلم بمحاولة اغتياله ورفض تغيير مساره

قال المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن اغتيال المستشار هشام بركات، كان بمثابة صدمة كبيرة جدًا لغيره من القضاة.

وأضاف "خفاجى"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، و المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان على صلة دائمة به وكان يتمتع بدم خفيف وابن بلد ومرح ولاتشعر أنه يرتدي روب النائب العام ولكنه كان يتحدث مع الجميع.

وأكد أنه كان هناك توقع للحادثة وطلبوا منه عدم السير من هذا الطريق ولكنه رفض تغيير مساره وقال الحارث هو الله.

حادث مقتل قضاة شمال سيناء

وتابع، أن حادث مقتل قضاة شمال سيناء، كان حادثًا بشعًا وتوفى فيه شقيق وزير العدل وقتها، وتساءل لماذا يقتلون شباب في حدود عامًا، 30 ماذا قدموا فهم قضاة والورق الذي يأتيهم يحكموا به وكان امرًا بشعًا.

وأكد أن عمليات اغتيال القضاة كانت تزيده تصميمًا بدليل أنهم وضعوا القنابل عند بيته وفجروا سيارته وسيارة والدته ودمروا منزله، كان يريد النزول للجلسة في نفس اليوم لأنه لا يخاف.