الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التربية والتعليم": تطوير المناهج التعليمية الصناعية

الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، تفاصيل توقيع 5 بروتوكولات تعاون واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.


تطوير المناهج الصناعية


وقال الدكتور محمد مجاهد، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إنه تم تطوير المناهج، ونسبة الحضور أكثر من 85%، مضيفًا:"الدول الأوروبية بدأت تطلب خريجين مصريين من المدارس التكنولوجية التطبيقية، ونحن سنعلمهم اللغات الأوروبية، لتسهيل فرص عمل لهم في الخارج".

توقيع 5 بروتوكولات تعاون واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية

وشهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة وزير العمل، توقيع 5 بروتوكولات تعاون واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وهي مدرسة البنك الأهلي المصري لتكنولوجيا الصناعات الغذائية، تخصصات (ميكانيكا وكهرباء، ومراقبة جودة وسلامة الغذاء)، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأدوية، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأخشاب والأثاث تخصصات (تنفيذ أثاث طبيعي وصناعي، دهانات الأخشاب،  التنجيد، إنتاج قطع أثاث خشبية يدوية قبل الفك والتركيب)، بمحافظة الجيزة، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعات مواد البناء تخصصات (فحص واختيار بلوكات الرخام، الصيانة العامة لخطوط الجلي، صيانة شاسيهات SPD)، بمحافظة بني سويف، ومدرسة البنك الأهلي المصري لتكنولوجيا الصناعات الميكانيكية والكهربية، تخصصات (ميكانيكا، صناعات كهربية، ميكنة خطوط إنتاج،  ميكاترونيكس)، بمحافظة القاهرة، وذلك بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم اتحاد الصناعات المصرية سي بي سي من مصر

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