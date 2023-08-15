معتز خفاجى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل قضية محمود شعبان: يحمل فكر داعش

كشف المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، تفاصيل قضية محمود شعبان، مؤكدًا أنه سافر لسوريا لدعم الفكر الجهادي.

وأضاف "خفاجى"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، و المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محمود شعبان، قال إنه سافر لسوريا لكي يخطب في الناس التي تجاهد هناك ويثبت عقيدتهم، مؤكدًا أن جريمته الأساسية هي فكر داعش وأنه لا توجد دولة.

وتابع أن شعبان، ذهب للجهاد في سوريا، وعندما تسأله لا تستطيع إيقافه ويخرج عن الموضوع، مؤكدًا أنه ليس له علاقة بأفكاره ولكن الفكر الذي يعتقده مجرم بمصر وهذا الفيصل بيني وبينه.

تفاصيل البرنامج

يذكر أن الموسم الثاني لبرنامج الشاهد به شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا؟.