أحمد الكحلاوى: أنا أول من أسس المسرح الإسلامى وقدمت 22 عملًا ناجحًا

عبر المنشد أحمد الكحلاوي، عن إعجابه بالتنظيم الذي تشهده الدورة الـ16 من المهرجان القومي للمسرح المصري، معلقًا: "المهرجان عظيم وأنا سعيد بالتنظيم".

المسرح الإسلامي

وقال المنشد أحمد الكحلاوي، خلال حواره لكاميرا تليفزيون الحياة، أن الفنان محمد رياض استطاع إدارة هذا المهرجان بكل حزم وشفافية، ونتيجة الإدارة الجيدة خرج هذا المهرجان بصورته العظيمة الحالية.

العمل في قطاع الدولة

وتابع: "أنا أول من عمل المسرح الإسلامي وكانت المسرحيات في سيرة حضرة النبي وآل بيت".

وأضاف أنه استطاع تقديم أكثر من 22 مسرحية في قطاع الدولة ضمن مسرحيات المسرح الإسلامي.