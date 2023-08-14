أول تعليق من محمد شريف بعد رحيله عن الأهلي

حرص محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة مهمة لجماهير القلعة الحمراء، ورسالة صادمة للزمالك وبيراميدز.

يأتي ذلك، عقب رحيل المهاجم وهداف المارد الأحمر السابق، عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023، وانتقاله لنادي الخليج السعودي لمدة موسمين.

وألمح شريف، خلال رسالته عبر “فيسبوك”: أنه لن يفكر مطلقا في الانضمام لنادي الزمالك أو بيراميدز في المستقبل، حالة عودته مجددا للدوري المصري، عقب انتهاء عقده رسميا مع الخليج السعودي.

وكتب محمد شريف عبر حسابه الرسمي على مواقع :"فيسبوك": السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية

مين يكون معاه وفي ظهره النادي الأهلي ويقدر يتشرط أو يملي شروطه عليه.

أنا بكتب البوست ده حابب أوجه الشكر لكل ماهو ينتمي للكيان الكبير وبيتي النادي الاهلي

أولا الجمهور:

أنا فعلا مش لاقي كلام يوصف ولا يوفي حقكم عليا بعد ربنا سبحانه وتعالي، كنتم أنتم خير دعم ليا وخير سند في أوقات صعبة ليا وللفريق ككل بشكركم، وبعتذر عن أي تقصير في يوم حصل مني وهتفضل أصواتكم ديما معايا وجوايا يا أعظم جمهور في العالم.

جمهور الأهلي هو من يصنع النجوم دمتم نعمة👍

ثانيا:

اشكر إدارة النادي الأهلي انها ساعدتني وادتني الفرصه إن اخرج من الباب الكبير ومن خلالهم وتحت إشرافهم هما، أول ما اتعرض عليا العروض كنت حريص على توجيهها للإدارة لدراستها قبلي أنا شخصيا وكمان لحفظ حقوق الكيان نفسه قبلي أنا شخصيااااااا وتحقيق أكبر افادة للكيان.

وبقولها وأكد عليها

لاعاش ولا كان اللي يجي الأهلي ويتشرط عليه في تجديد ولا غيره، أنا خارج من باب الأهلي الكبير ولله الحمد حاولت افيد النادي على اد ما اقدر وده ميجيش جزء من فضل النادي عليا شخصيا وده شىء يشرفني، وديما يكفيني ويكفي أولادي إن اسمي موجود في سجلات النادي وهذا من فضل الله عليا.

ثالثا:

أشكر كل من زمالتهم وكانو سند ليا وقت لعبي بالفريق من لاعبين كانو أخواتي وديما في ظهر، بعض وبفضل الله وبفضلهم عرفت أحفر وأسجل أرقام هتفضلي موجودة باسمي داخل سطور الكيان الكبير.

وبشكر كل المدربين والإداريين اللي اشتغلت معاهم من أصغر واحد لاكبر واحد واخواتنا العمال اللي تعبو معايا جدااا طوال الفتره والفريق الطبي كله بلا استثناء.

اخيرا وجب التوضيح

عشت جوه النادي الأهلي ٦ سنين من عمري واجب عليا والتزاما مني اتجاه النادي اخرج وأنا شخص مسئول، ولذلك

أنا من طلبت من النادي الأهلي اخذ كل الاحتياطات لضمان حقوق عودتي من جديد لدوري المصري من خلاله فقط أو العرض عليه أولا قبل العودة لمصر.

واي كلام يقال في الموضوع ده لا يمت للحقيقة بأي شي وهذا للعلم فقط👌

الأهلي مفيش حد يتشرط عليه للتاكيد ولكل اللي متابعني طول سنيني الـ٦ بالاهلي، لم افتعل ولو مشكلة واحدة، وهذا من فضل الله عليا، لأني اتعامل مع منظومة اعرف واجباتي اتجاها بكل تفصيله.

ولنا عودة❤️🦅.

رسميا.. الأهلي يوافق على رحيل محمد شريف للخليج السعودي لمدة موسمين

كان الأهلي، أعلن منذ قليل انتقال محمد شريف هداف الفريق السابق إلى الدوري السعودي، وتحديدا عبر بوابة نادي الخليج، وذلك لمدة موسمين مقبلين.