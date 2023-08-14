الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تحصل على الدرع الفضي من يوتيوب

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أعلن الإعلامي أحمد الطاهري أن قناة "القاهرة الإخبارية" تستعد لاستلام الدرع الفضي من يوتيوب بعد 8 أشهر، فقط، من انطلاقها.

قال الطاهري خلال حلقته الجديدة من برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الأمر هو رسالة للناس التي كانت تتحدث عن نسب مشاهدات القناة بعد 24 ساعة من انطلاقها، موجهًا الشكر والتهنئة لكل الزملاء العاملين بها.

إنطلاق قناة “القاهرة الإخبارية”

وانطلقت "القاهرة الإخبارية يوم 31 أكتوبر الماضي وتستعين بالعديد من الكوادر الشبابية الجديدة وأطلقت جيلًا جديدًا من الإعلاميين في مواجهة تحديات نقل المعلومات بدقة والحقيقة بحيادية، بجانب نخبة من أبرز الإعلاميين منهم عادل حمودة وأميمة تمام وجمال عنايت وغيرهم.

أحمد الطاهري القاهرة الإخبارية الدرع الفضي وتيوب إنطلاقها التهنئة

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