تفاصيل مقتل وإصابة 12 حرقا على يد سائق فى عين شمس

كشف برنامج أمني الذي يقدمه الكاتب الصحفي عمرو المزيدي على الصفحة الرسمية لجريدة الدستور بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن تفاصيل جديدة في حريق عين شمس الذي نفذه سائق بسبب خلافات مع شقيقته على الإرث وتسبب في مقتل زوجها ونجلها وإصابتها إصابات خطيرة ومقتل شخص أخر وإصابة 12 أخرين.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده اندلاع حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وعربات مطافي وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبإجراء التحريات تبين قيام شاب يدعى " هاني" بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وتمكن رجال الأمن من ألقاء القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.