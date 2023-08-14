الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

باسل عادل: الجلسات المتخصصة في الحوار الوطني تساعد على الوصول إلى مقترحات دقيقة

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل

ثمن الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على عقد جلسات متخصصة لمناقشة الملفات والموضوعات التي تم عرضها من خلال اللجان المختلفة على الجلسات النقاشية العامة.

وقال باسل في تصريحات خاصة لـ"الدستور": عقد ورش عمل أو جلسات متخصصة لأصحاب الخبرات والمشاركات المتميزة في الجلسات العامة، في كل الملفات والموضوعات محل المناقشة في جلسات الحوار، يساهم في جمع الآراء في نقاط رئيسية وتوضيح النقاط محل التوافق والوصول الى توصيات دقيقة.

وأشار إلى أن الحوار الوطني انفتاح سياسي بعد مدة من غلق المجال العام كما يعمل على تعزيز تجربة الديمقراطية ويحقق للدولة قيمتها في احتواء كل الآراء وهو مكسب للطرفين الحكومة والمعارضة.

ولفت إلى أن الكتلة لها أطروحات كثيرة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الجمعيات الأهلية والمجلس الأعلى للتدريب، وأيضا الملف الاقتصادي حيث تعرضنا للموازنة وطريقة تبويبها ومجموعة من الأطروحات في ملفات اقتصادية كالقطاع العام والأطروحات، والملف الثقافي خاصة وأن لدينا في الكتلة مجموعة متميزة من الأعضاء في المجال الاقتصادي والثقافي.

مؤسس كتلة الحوار الحوار الوطنى مجلس أمناء الحوار الوطني ورش عمل قانون مباشرة الحقوق السياسية

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