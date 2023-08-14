غدًا.. أكرم حسني وأبطال العمل يشهدون العرض خاص لـ«العميل صفر»

يقام مساء غد الثلاثاء، عرض خاص لفيلم “العميل صفر”، بطولته النجم أكرم حسني، داخل إحدى دور العرض الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر.

ويحتفل صناع وأبطال العمل بفيلم “العميل صفر" وذلك قبل طرحه رسميا للجمهور بجميع دور العرض السينمائية في جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء المقبل لينافس ضمن موسم أفلام صيف 2023.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم “العميل صفر” قبل أيام، الإعلان الدعائي الرسمي للعمل والذي شهد مطاردات فى البر والبحر وتحديات خطيرة يواجهها العميل صفر وفريقه الخاص لإتمام مهمته السرية على أكمل وجه وفى سبيل ذلك يقع فى مختلف الأزمات ويعرض حياته وحياة كل من حوله إلى الخطر ولكنه لا يفقد إيمانه بنفسه وذلك فى اطار كوميدى.

قصة وأحداث فيلم العميل صفر

فيلم “العميل صفر” تدور قصته حول شخصية تدعى “صفر عبد اللطيف شداد الهمم” ويجسده الفنان أكرم حسني ويعمل كفرد أمن يحلم بأن يكون بطلا مشهورا مثل شخصية “جيمس بوند” العالمية، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال وصناع فيلم “العميل صفر”

ويشارك في بطولة الفيلم السينمائي “العميل صفر” بجانب النجم أكرم حسني كل من الفنان بيومى فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، والفنانة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله.

الأغنية الدعائية لفيلم العميل صفر

و كانت الشركة المنتجة لفيلم “العميل صفر” طرحت خلال الأيام الماضية الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "على مين يا سطى" عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهي من كلمات أكرم حسني، ألحان كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد كينج.