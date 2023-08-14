الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس الغرفة التجارية للجيزة: سنعمل على تنفيذ برنامج شامل لتأهيل التجار

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أننا خلال تلك الدورة سنعمل على تنفيذ برنامج شامل لتأهيل التجار لمواكبة التطور الكبير في سوق العمل وحصر شامل لجميع المشاكل والمعوقات التي تواجه كل نشاط على حدة بالتنسيق مع الشعب الفرعية لكل نشاط والتعرف على جميع المعوقات التي تواجه الأنشطة والعاملين بها، والتي نتجت عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديد الحلول لجميع المشاكل التي تواجه أعضاء الغرفة التجارية بالجيزة ومنتسبيها التي تتناسب مع الواقع الفعلي الذي تمر به البلاد.

وتابع: “كما نهدف خلق آليات جديدة للتواصل مع كافة الوزارات والهيئات والمصالح التي يتم التعامل معها حتى يمكن حل المشاكل وإزالة المعوقات في جميع المجالات ووضع آليات للتواصل الدائم والمستمر والفعال لحل كافة المشاكل الضريبية والجمركية التي تمثل أكبر المعوقات التي تواجه معظم الأنشطة والعمل على فتح مجالات جديدة للتمويل لتشجيع أعضاء الغرفة ومنتسبيها سواء الأنشطة الجديدة أو القائمة بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية المختلفة”.

وأضاف الشاهد أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل على مشاركة الغرفة في زيادة التصدير للسوق الأفريقى من خلال التواصل مع الغرف الافريقية وتيسير وصول السلع المصرية للاسواق والبلدان الإفريقية ورفع مقترحات لحل مشاكل المستوردين والمصدرين  لرئاسة الوزراء ووزارة الصناعة.

كان المهندس أسامة الشاهد فاز برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بعد إعلان نتيجة جلسة الإجراءات لتشكيل هيئة مكتب غرفة الجيزة التجارية للدورة ٢٠٢٣- ٢٠٢٧.

أسامة الشاهد اقتصادي الأزمة الاقتصادية الاقتصادي الاقتصادية العالمية

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