أسامة الشاهد رئيسًا لغرفة الجيزة التجارية بعد الانتخابات

أسفرت انتخابات هيئة مكتب مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية عن فوز أسامة الشاهد برئاسة الغرفة خلال الدورة الجديدة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧ بعد اكتمال تشكيل المجلس في ضوء قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٢٧٢ الخاص بأسماء الأعضاء المعينين الثمانية بمجلس إدارة الغرفة.

وجاء فوز الشاهد برئاسة الغرفة بعد حصده ٩ أصوات مقابل ٦ أصوات جمعها سرور صباحي، وجاءت نتائج الجلسة الإجرائية لتشكيل هيئة مكتب الغرفة بفوز وائل ناصر بمقعد النائب الأول بعد أن خاض التصويت ضد عبد الله غراب، وفاز خالد سالم بمقعد النائب الثاني بالتزكية، فيما فاز سيد زغلول بمنصب أمين الصندوق بالقرعة بعد التعادل مع أحمد جابر في التصويت، وفاز بمقعد السكرتير العام حسام رفعت بعد أن خاض تصويتًا ضد مجدي عرابي، وفاز محمد أبو القاسم بمقعد أمين الصندوق المساعد.