الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023.. الأكثر بحثا في الساعات الماضية بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولى منذ ساعات، حيث عقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور مؤتمرًا صحفيا أعلن خلاله الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بشعبتيها الأدبى والعلمى.

الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023

يوجد أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية، سواء الهندسية أو العلمية علوم، حسب تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتشمل الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية علوم، كليات الطب البيطري والتمريض، بينما يوجد أماكن شاغرة في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي لطلاب الشعبة الهندسية.

كما تتوفر أماكن شاغرة تقبل من الشعبتين في كليات الألسن، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

أسماء الكليات المتاحة للمرحلة الثانية 2023

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزي

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة

الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش

الاعاقة والتأهيل الزقازيق

الاعاقة والتأهيل بني سويف

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

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