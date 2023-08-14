الهلال يستهل موسمه في الدوري السعودي بالفوز على أبها

استهل فريق الهلال مشواره في الموسم الجديد لبطولة دوري روشن للمحترفين “الدوري السعودي” 2023-2024، بالانتصار على مضيفه أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى للمسابقة.

البرازيلي مالكوم كان رجل المباراة الأول بلا منازع، حيث افتتح التسجيل لـ الهلال في الدقيقة 31 من متابعة لتمريرة زميله ناصر الدوسري.

وعادل التونسي سعد بقير النتيجة لـ أبها بتسجيله هدفًا رائعًا في الدقيقة 33 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مستغلًا التمركز الخاطئ لـ عبدالله المعيوف أمام مرماه.

وعاد مالكوم ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 55، بعد تلقيه تمريرة عرضية من محمد البريك من الجهة اليمنى، ليسدد اللاعب البرازيلي الكرة، ليفشل حارس أبها في التصدي لها.

وأكد مالكوم انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثالث له وللهلال في الدقيقة 77 بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء، ليحصد النقاط الثلاث لـ “الزعيم”.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال لـ 3 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد أبها عند صفر من النقاط في المركز الخامس عشر.

وغاب عن الهلال في مواجهة اليوم السنغالي كاليدو كوليبالي للإصابة بجانب الصربي ملينكوفيتش سافيتش للراحة.

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: البريك، الجحفلي، البليهي، ناصر

خط الوسط: نيفيز، مصعب، سالم

خط الهجوم: مالكوم، الحمدان، ميشايل