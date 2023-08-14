الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

أحمد بهاء شلبي: القمة الثلاثية بالعلمين تعكس الموقف المصرى الثابت تجاه القضية الفلسطينية

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبي

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بمجلس النواب، إن القمة الثلاثية بين مصر والأردن فلسطين بمدينة العلمين الجديدة، تؤكد أن الموقف المصري قيادة وشعبا من دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ثابت أبد الدهر لن يتغير، وأن القاهرة دائما يكون لها دور فعال وبارز فى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وتعمل دائما على إحلال السلام.

وأضاف"شلبي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة ملحة على المستويين الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بمجلس النواب، على ضرورة وأهمية وقف قوات الاحتلال الإجراءات والانتهاكات التي تقوم بها ضد الفلسطينيين وأراضيهم، وضرورة الرجوع للمعاهدات الدولية والمواثيق الأممية بشأن القضية الفلسطينية والقضايا المماثلة.

وطالب شلبي، المجتمعين الدولي والإقليمي بالاستناد إلى مبدأ الحياد تجاه الموقف الفلسطيني من أجل تسوية سياسية عادلة، والدفع نحو استئناف المفاوضات، وتثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

النائب أحمد بهاء شلبي حزب حماة وطن القمة الثلاثية مدينة العلمين الجديدة القضية الفلسطينية

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