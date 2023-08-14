الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قبل محاكمة ترامب.. تشديدات أمنية بمحيط المحكمة الفيدرالية بولاية جورجيا

ترامب
ترامب

كشف مراسل "القاهرة الإخبارية"، عن وجود تشديدات أمنية بمحيط مبنى المحكمة الفيدرالية في ولاية جورجيا، وسط توقعات بإعلان المحكمة عن اتهامات جديدة ضد ترامب غدًا، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

 

قاضية تحذر ترامب

من ناحية أخرى، حذرت القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الإدلاء بتصريحات "تحريضية" قد تعرقل جهود تعيين هيئة محلفين حيادية قبل محاكمته بتهمة التآمر لإلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة عام 2020.

وأشارت إلى أن ترامب يمكنه نشر بعض الأدلة غير الحساسة التي قد يكشف عنها المدعون لفريقه القانوني.

تشديدات أمنية المحكمة الفيدرالية ترامب قاضية تحذر ترامب ولاية جورجيا

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