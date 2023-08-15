الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيد من «حياة كريمة»: المبادرة أعادت تطوير البنية التحتية بقرى أسوان

المبادرة أدخلت خطوط
المبادرة أدخلت خطوط الغاز الطبيعي للمنازل

تعمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على توفير الخدمات الأساسية داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، وذلك من أجل توفير حياة هادئة للسكان، وجاءت تلك الخدمات في صورة  تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، بجانب توصيل الكهرباء والغاز الطبيعي لجميع المنازل ، وترميم المنازل المتهالكة وإنارة الطرق.

المبادرة أدخلت خطوط الغاز الطبيعي للمنازل 

"عبد العزيز"يقطن في قرية "وادي الدريسية" التابعة لمركز إدفو في أسوان، لم تكن حياته هادئة بسبب نقص الخدمات داخل قريته وكان على رأسها الغاز الطبيعي، الذي عانى كثيرًا للحصول على أسطوانة واحدة، مما جعله هو وسكان القرية يتجهون للوسائل البدائية لإشعال النيران وطهي الطعام، وتمني فقط أن تنتهي تلك المشكلة ويتوفر الغاز الطبيعي داخل قريته، وأثناء جلوسه داخل منزله تفاجأ برجال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" يأتون بالمعدات لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتحقيق حلم السكان الذي طال انتظاره.

وقال"عبد العزيز" لـ"الدستور" إن القرية في الماضي كانت تفتقر للغاز الطبيعي، وتعانى نقصًا شديدًا في أسطوانات الغاز حتى وصل سعر الأنبوبة إلى أكثر من 110 جنيهات، وذلك كلف ذلك الأهالي الكثير من المال والجهد في الحصول على أسطوانة واحدة، ما جعلهم يعتمدون على الطرق القديمة في إشعال النيران للطهي، وذلك تسبب في نشوب الكثير من الحرائق التي نتج عنها زيادة أعداد الوفيات في القرية.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" جاءت بالخير وقامت بتوصيل  الغاز الطبيعي لجميع المنازل دون انقطاع، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، بعد معاناة طويلة استمرت لسنوات، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة، بعدما قدمت الخدمات للسكان، وأزالت أزمات كانت تلاحقهم لسنوات طويلة، كما وجه الشكر للرئيس السيسى على المبادرة التي غيرت وجه الريف ووفرت حياة هادئة خالية من القلق والتوتر.

حياة كريمه الغاز الطبيعي المنازل الكهرباء المبادرة

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