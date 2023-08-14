“لما اجي باكل الجو".. أحمد سعد يطرح برومو أغنية "DEB DEB" (فيديو)

يعيش النجم أحمد سعد في الوقت الحالي حالة من الانتعاشة الفنية وذلك بطرحه العديد من الأغنيات الجديدة له بشكل مكثف على فترات قليلة وذلك من انطلاق موسم صيف 2023 ويستعد الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة بعنوان “DEB DEB”.

وكشف أحمد سعد عن البرومو الدعائي لأغنية “DEB DEB” ويظهر فيها بشكل مختلف استعدادا لطرح الأغنية وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام" وانهالت التعليقات من قبل الجمهور واعربوا عن اشتياقهم لسماع الأغنية.

كلمات أغنية “DEB DEB”

ومن المقرر أن يطرح أحمد سعد خلال الأيام القليلة المقبلة أغنية DEB DEB عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، ويقول مطلع الأغنية: “لما اجي انا باكل الجو.. حلو من غير ما حلو.. بيخافو اول ما انا باجي.. انا بالنسبالهم عو.. مشغلش دماغي بحد.. علشان كلها على قد القد”.

حفل أحمد سعد ببورسعيد

يستعد النجم أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم مساء الجمعة المقبل الموافق 18 أغسطس الجاري، داخل إحدى القرى السياحية الشهيرة بمحافظة بورسعيد.

وطرح موقع "تذكرتي" التذاكر للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، والتي انقسمت إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالى:

الفئة الأولى بمبلغ 2000 جنيه.

الفئة الثانية بمبلغ 1100 جنيه.

الفئة الثالثة بمبلغ 350 جنيهًا.

الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيهًا.

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية ومنها "اختياراتي" و"إيه اليوم الحلو ده" و"صدقينى" و"الملوك" و"بحبك يا صاحبى"، وغيرها.

أخر أعمال أحمد سعد الغنائية

وطرح النجمان أحمد سعد وعبدالباسط حمودة أغنيتهما الجديدة بعنوان "قلبى العيل" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ورؤية موسيقية حسن الشافعى، والأغنية حققت نجاحًا كبيرًا، خاصة أنها أول ديو بين سعد وعبدالباسط، وتعد الأغنية مزيجًا بين الشعبى واللحن الراقص.

أغنية "قلبى العيل" ​موسيقي وميكس: حسن الشافعي​، ماستر: مايك بوزي​ كمنجة، ڤيولا، تشيلو: يحيى مهدي​، أكورديون: وائل النجار​، ناي: علي المدبوح​، طبلة: عظيمة​، تسجيل كورال: خالد سند.