لارتفاع حرارة الجو.. متطوعو حياة كريمة يوزعون الماء المثلج على العمال والسائقين بكفرالشيخ

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ، توزيع متطوعي مؤسسة حياة كريمة، قارورات المياه المثلجة على العمال والسائقين والمواطنين، والباعة، نظرًا لحرارة الجو في الشوارع وارتفاع الرطوبة، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وبالتنسيق مع اسلا جبر، منسق مؤسسة حياة كريمة بكفرالشيخ، وبحضور اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، ونائبه سند أبا كيلة، نائب رئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل وتنسيقها مع مؤسسة حياة كريمة.

وتشهد محافظة كفرالشيخ ارتفاعًا في درجات الحرارة والرطوبة، وقد أعلنت هيئة الأرصاد المصرية، أن اليوم الإثنين، الموافق 14 أغسطس، سيشهد طقسًا حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وفي سياق منفصل، وضمن مبادرة حياة كريمة فقد نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ، بإشراف أماني شاكر، مقررة فرع كفرالشيخ، فعاليات أمسيات الأسرة المصرية التي تقام على هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، واستهدفت الأمسيات 350 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرية ابيانه مركز مطوبس.



جاء ذلك بحضور السيدات والفتيات والأطفال، وفريدة المزين المقرر المناوب، وعفاف الجمل، والدكتور هالة نصر، ومروة طليس عضوات الفرع، وشملت الحملة عددًا من الأنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للحملة، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة، بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، كما تشمل الأمسيات إنشادًا دينيًا و أغاني وطنية، وعلى هامش العروض، تم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية على الأطفال والسيدات.

فيما كثفت محافظة كفرالشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا علي صحة وسلامة كافة المواطنين.