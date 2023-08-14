الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتابع التطورات الإنشائية بمبنى الإسكان الطلابي

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

تابع الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج،استكمال التشطيبات الخاصة بمشروع مبنى الإسكان الطلابي (ب)، ومبني مجمع الفصول وذلك بالمقر  الجديد للجامعة، للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، والاستماع من مندوبي الشركة المنفذة عن المراحل المتبقية لحين تسليم المشروعات، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة وعدد من مهندسي الادارة الهندسية بالجامعة.

وأكد النعماني أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالجامعات الحكومية، لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية، والتوسع في إنشاء كليات جديدة، لتغطية كافة التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل، موضحاً ان الجامعة تسير وفق خطة طموحة للتوسع في بناء العديد من المنشات الجديدة، لذا نحرص دوماً على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها لسرعة استكمالها، وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة، وذلك بهدف إتاحة فرص تعليمية متعددة لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس إن الجامعة تحرص علي توفير كافة السبل والإمكانات المتاحة لضمان راحة الطلاب وتهيئة مناخ آمن له، موضحاً انه يتم تجهيز المباني بالشكل المطابق لمعايير الصحة والسلامة، والذي من شأنه ضمان الاستقرار والطمأنينة للطلاب وتوفير المناخ المناسب لهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية.

استكمالها اهتمام ا كبير ا الإسكان الطلابي التهوية التعليم والطلاب التنفيذ الفعلي الجامعات الحكومي الجامعات الحكومية الشركات المنفذة القائم باعمال

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