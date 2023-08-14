"الإحصاء": 5.7 مليار دولار صادرات مصر لأكبر 5 أسواق عالمية

وصلت الصادرات المصرية لأكبر 5 أسواق عالمية لنحو 5.7 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023، مقابل 6.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، ووزّعت بين كل من تركيا وإيطاليا والسعودية والولايات المتحدة والصين، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

جاءت تركيا في المرتبة الأولى بأعلى قيمة للصادرات المصرية التى ارتفعت إلى حدود 2.042 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 2.030 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة قدرها 12.4 مليون دولار بنسبة 0.6%، تليها الصادرات المصرية لإيطاليا التى بلغت 1.3 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 100 مليون دولار.

وارتفعت الصادرات المصرية للمملكة السعودية إلى حدود 1.1 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023، مقابل 967.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 161.6 مليون دولار بنسبة 16.7%، بينما تراجعت الصادرات لأمريكا إلى حدود 756.5 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023، مقابل 1.076 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 319.5 مليون دولار، كما تراجعت الصادرات للصين من 1.1 مليار دولار لـ433.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.