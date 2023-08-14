«فارق ع الكل».. أبو يطرح ثالث أغنيات ألبومه الجديد (فيديو)

طرح النجم " أبو" عبر حسابه على موقع الفيديوهات على اليوتيوب، وعلى المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "فارق ع الكل" وهى الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم ألبومه الأول الجديد، وهى أيضا ثالث أغنية من الألبوم، الذى قرر أن يقدمه خلال الفترة المقبلة، ويقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات.

أغنية "فارق ع الكل " من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد النادى، وتوزيع موسيقى، رامى سمير، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

كلمات “فارق ع الكل”

لا ولا زيك حد شاف .. موهوب في فن الاختلاف

اطلعك من بين الاف .. فيه حاجات كتير بتميزك

اولهم السحر اللي فيك .. زي رادار بتجيب عنيك

تاخدني و بتسحبني ليك .. و عليك جمال بيبروزك

فارق ع الكل و متنجم .. جمالك لأ مش متحجم

عمال بيزيد يوم في التاني .. عمال بيزيد يوم في التاني

و عندك رقة انا مدمنها .. رومانسية بدوب انا منها

مافيش حاجة فيك مش شداني .. مافيش حاجة فيك مش شداني

فارق ع الكل و متنجم .. جمالك لأ مش متحجم

عمال بيزيد يوم في التاني .. عمال بيزيد يوم في التاني

و عندك رقة انا مدمنها .. رومانسية بدوب انا منها

مافيش حاجة فيك مش شداني .. مافيش حاجة فيك مش شداني

لو جيت اعد اعد ايه .. انت اللي كل الحلو فيه

و اللي القمر غار من عنيه .. و الورد غار من ضحكته

انت الكلام عنك يطول .. عندك كاريزما و ليك قبول

زي العسل و انا مهما اقول .. ده لساني صعب اسكته.