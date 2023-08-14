برلماني: القمة الثلاثية بالعلمين تأكيد على دعم مصر المتواصل للقضية الفلسطينية

أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أهمية القمة الثلاثية التي تنطلق اليوم في العلمين الجديدة بين الرئيس السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مشيرا إلى أهمية توقيت القمة وموضوعاتها في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني.

ونوه عبده أبو عايشة في تصريحات صحفية له اليوم، بأهمية القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، المقرر عقدها بمدينة العلمين الجديدة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، قائلا: إنها نقلة في القضية الفلسطينية، وتعزز التضامن العربي، وتؤكد حضور مصر الدائم في القضية الفلسطينية وحرصها على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى الأعمال المطروحة على القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مدينة العلمين الجديدة. قائلا: إنها تأتي تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ومن أجل توحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.

وأوضح أن الزعماء الثلاثة سيبحثون آخر، مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف، لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم أن، القمة الثلاثية في العلمين الجديدة أبرز دليل على الدعم المصري المتواصل للقضية الفلسطينية ووقوف مصر بجانب حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة تعزيز الجهود العربية المشتركة في هذا الصدد.