الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البترول" تدرس مشروع مجتمعي جديد لـ إيني الإيطالية في بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تنفيذ مشروع مجتمعي جديد في محافظة بورسعيد في إطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة، يجب أن يتجسد في توفير منظومة متطورة للإدارة الامنة لنحو 140 طن مخلفات زراعية وحيوانية بمنطقة إقامته وأنه يعد امتداداً لتوجه وزارة البيئة في تعظيم مشروعات توليد البيوجاز من المخلفات كما أكدت الوزيرة على أهمية تعاون فريق العمل بين الوزارات في إجراء المراجعات اللازمة لمدخلات ومخرجات المشروع.

ومن جانبه وجه اللواء عادل الغضبان الشكر لوزارة البترول وشركة إينى الإيطالية على مبادراتها المتواصلة لتقديم مساهمات مجتمعية من خلال مشروع حقل ظهر في مجالات تخدم أهالي المحافظة بشكل ملموس مثل الرعاية الصحية والتعليم ومراكز تنمية الشباب، مؤكداً ان مشروعاتها نموذج يحتذى به في مجال التنمية المجتمعية.

وقال الدكتور علاء عزوز إن وزارة الزراعة على اتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم الفني وإتاحة كافة الخبرات والامكانيات لتنفيذه في ظل أهميته ومردوده الإيجابى في مجال الحفاظ على الصحة والبيئة.

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على إجراء المراجعات اللازمة  للمقترح المقدم من شركة إينى الإيطالية بشأن المشروع للتأكد من إمكانية تنفيذه وجدواه بما يحقق الهدف والمردود المرجو منه ، كما تم تكليف فريق عمل من قطاع البترول والغاز بسرعة التعاون مع محافظة بورسعيد لدراسة جوانب المشروع ومقوماته.

وشارك في الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية  ( ايجاس ) والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمهندس خالد موافي رئيس شركة بتروبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مع المهندس طارق الملا وزير البترول، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلي شركة إينى الإيطالية، لبحث مقترحات إينى لدراسة تنفيذ مشروع مجتمعي جديد في محافظة بورسعيد في إطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة .

البترول والثروة المعدنية البترول والغاز الإرشاد الزراعي أهالي المحافظة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

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