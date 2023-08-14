الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف موقف الأردن من قمة العلمين اليوم

قمة العلمين
قمة العلمين

كشفت آية السيد، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من عمان، أن القمة الثلاثية والمقررة اليوم بين الزعماء الثلاثة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيريه عاهل الأردن والرئيس الفلسطيني، تأتي استكمالًا للقاء الذي جرى عقده الأسبوع الماضي بين العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني، والذى أكد على أهمية أن يكون هناك حشد دولي من أجل إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية أُحادية الجانب.

وأضافت، في رسالة لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم: "الأردن يتحدث اليوم من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية، والتي تعرضت للانتهاكات من قوات الاحتلال الإسرائيلي"، منوهة إلى أن القمة تبحث مستجدات الأوضاع المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وتوفير سُبل الدعم للشعب الفلسطيني، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي يُمارَس عليها ضغط دولي غير مُبرر، والتي تقدم الخدمات الصحية للاجئين.

وأكدت أن الأردن طالب أن يكون هناك دعم أكبر للأونروا لرعاية الفلسطينيين.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، العاهل الأردني عبدالله الثاني بمطار العلمين الدولي، فيما وصل، أمس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، للمشاركة في أعمال القمة، يرافقه عدد من المسئولين، على رأسهم حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينة، رياض المالكي، وزير الداخلية، وماجد فرج، رئيس جهاز الاستخبارات العامة.

القاهرة الإخبارية السيسي الأردن الرئيس الفلسطيني

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