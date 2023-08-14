“نوارة زعلانة”.. صافى ناز كاظم تعدل عن بيعها مكتبتها

أثارت الناقدة الكبيرة صافي ناز كاظم الكثير من الجدل حول إعلانها بيع مكتبتها وحدد السعر في المقابل بمبلغ مليون جنيه، وذلك على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبعد انتشار الخبر وكل الجدل الذي حدث ما بين مؤيد ومعارض لفكرة بيع المكتبات حتى إن الكثيرين كتبوا عن كيف تصبح المكتبة عبئا على المثقف، خرجت الناقدة صافي ناز كاظم لتعلن عن تراجعها عن بيع المكتبة بعد "زعل" نوارة نجم.

وكتبت صافي ناز كاظم تقول "تحديث، نوارة بنتي زعلانة من عرضي بيع مكتبتي، لذلك سحبته".

ونوارة نجم هي ابنة الناقدة صافي ناز كاظم من زوجها الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، الذي رحل عن عالمنا في الثالث من شهر ديسمبر من عام 2013.

وما زال رواد السوشيال ميديا يتناقلون خبر بيع المكتبة في منشوراتهم والكثير من الأسئلة حول ما الذي يدعو كاتب إلى بيع مكتبته؟.