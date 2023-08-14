الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حازم زيدان مديرًا للتعليم الفنى بنجع حمادى

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أصدر تنسيق التعليم الفني بإدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا قرارا بتكليف المهندس حازم كمال زيدان وكيل مدرسة الشهيد سعد هاشم الصناعية بالرحمانية، بوظيفة مدير إدارة التعليم الفني بتعليم نجع حمادي لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية أيهما أقرب.

ويعد المهندس حازم كمال زيدان أصغر مدير يتولى العمل بإدارة التعليم الفني بإدارة نجع حمادي التعليمية في مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، حيث إنه من مواليد عام 1984، وحاصل على بكالوريوس التعليم الصناعي شعبة التحكم في العمليات من جامعة بني سويف عام 2006، كما حصل على دبلومة مهنية في الإدارة المدرسية عام 2022.

حصل "زيدان" على 3 دورات بأكاديمية ناصر العسكرية العليا منها الاستراتيجية والأمن القومي، والأزمات والتفاوض، كما حصل علي الدورة التدريبية للسلامة والصحة المهنية، ودورة برنامج تطبيق التطورات الحديثة لمنهج الكهرباء العلمي، ودورة المعلم المحترف بنقابة المعلمين بقنا، كما حصل على المركز الأول في مسابقة الرائد العام المثالي على مستوى الإدارة التعليمية بنجع حمادي، والمركز الثالث في ذات المسابقة على مستوى مديرية التربية والتعليم بقنا للعام 2023/2022.

وشارك مدير إدارة التعليم الفني الجديد بنجع حمادي، في برنامج التوجيه والإرشاد TEVET ، كما تولي العمل مديرا لمدرسة الزخرفية بنجع حمادي وأحدث بها طفرة علمية، وانضباطا إداريا أشاد به قيادات التعليم بنجع حمادي.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بضرورة تمكين الشباب المؤهل والمدرب في المواقع القيادية للتأكيد على أهمية دور الشباب في المجتمع وضرورة مشاركتهم في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في شتى المجالات وجميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة بجميع المراكز.

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