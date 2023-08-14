خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

أعلنت (وكالة الأمن العام) الإسرائيلية “الشاباك” اليوم الإثنين أنه ألقى القبض على خلية تابعة لحركة حماس كانت تخطط لاختطاف جندي إسرائيلي والقيام بعمليات إطلاق النار والتفجيرات ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة بنيامين بالضفة الغربية، بحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست".

بحسب التقرير، تمت الاعتقالات الفعلية الشهر الماضي بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، والتي شملت تسعة فلسطينيين مرتبطين بحركة حماس من قرية بدو في مجلس بنيامين الإقليمي، ولا تزال التحقيقات جارية حتى اليوم الإثنين.

خطة حماس

كان أحد الجوانب المميزة للخلية التابعة لحركة حماس هو مدى دقة استخدامها آليات لمراقبة دوريات الجيش الإسرائيلي لجمع المعلومات الاستخباراتية، من أجل تنفيذ عملية الخطف والهجمات الأخرى المخطط لها على أفضل وجه.

بحسب الشاباك، فإن خلية حماس درست تصنيع المتفجرات، وقامت بإنشاء مختبر المتفجرات الخاص بها، وكجزء من التحقيق، صادر الشاباك المختبر والمواد المتفجرة، بما في ذلك المواد الخام لإنتاج الألعاب النارية وأنابيب القنابل الأنبوبية وأشياء أخرى، مثل بنادق كارلو.

التخطيط المكثف

قال الشاباك إن الخلية الكبيرة التابعة لحركة حماس حسمت طرق الهروب وأعدت موقعًا مثاليًا لإخفاء الجندي المخطوف عن قوات الأمن.

كما أشار الشاباك إلى أنه أحبط قبل عامين فقط خلية مماثلة تابعة لحماس تضم أقارب العديد من أعضاء الخلية الحالية، وقال الشاباك في بيان إن "جهاز الأمن العام، جنبا إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، سيواصلون العمل بجدية أكبر لإحباط أي عمليات ضد إسرائيل".

التحقيقات مستمرة

بحسب التقرير، فإن التحقيقات لا تزال مستمرة، ولم يتضح متى ستقدم النيابة العامة للجيش الإسرائيلي لوائح اتهام.

في أعقاب العملية الضخمة التي قام بها الجيش الإسرائيلي في 3-4 يوليو في جنين، كان من المتوقع أن يتم تقليص العمليات في الضفة الغربية، وحسب التقديرات لا يزال عند مستويات مماثلة أو أنخفض بشكل طفيف.