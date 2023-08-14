الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تضامن الغربية" و"الأورمان" تنظمان معرضا لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية

معرضا لتوزيع الملابس
معرضا لتوزيع الملابس

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وجمعية الأورمان إحدي كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى قري سملا، والعجيزية ، وكوم على، وعزبة العويصة بمركز قطور في محافظة الغربية.

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، لافتا أنه يتم التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن، أن هناك منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة  المواطنين الأكثر احتياجا في القرى، معربأ عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية.

وكيل تضامن الغربية تنظيم معرض لتوزيع الملابس جاء

الأكثر قراءة

وزير التعليم العالى: الحد الأدنى للقبول فى كلية الهندسة 85% والطب 91%

أسامة الشيخ رئيسًا لقطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2023

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

حكاية اقتحام أسرة مريض مستشفى المحلة بكلب شرس (القصة الكاملة)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟