"تضامن الغربية" و"الأورمان" تنظمان معرضا لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وجمعية الأورمان إحدي كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى قري سملا، والعجيزية ، وكوم على، وعزبة العويصة بمركز قطور في محافظة الغربية.



وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، لافتا أنه يتم التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن، أن هناك منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجا في القرى، معربأ عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية.