الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 263 محضر إشغال طريق خلال حملات مكبرة في 3 مراكز بالمنيا

حملات لرفع الانشغالات
حملات لرفع الانشغالات بشوارع مراكز المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين بمراكز المحافظة وذلك  بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة لتحقيق الانضباط  وتسهيل حركة المواطنين والقضاء علي ظاهرة الزحام والتكدس والأختناق المروري بالشوارع وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي هذا السياق، قال سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط نظمت حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومخالفات المحلات التجارية والباعة الجائلين حيث قامت بتحرير 25 محضرا متنوعا خلال حملة على شوارع المدينة وذلك لرفع الإشغالات و تيسير حركة السير أمام المواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأوضح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى تمكنت من تحرير 231 محضرا خلال حملات مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة بمحيط شوارع ( سيف باشا، المأمون، الإدارة التعليمية، العرفانى، تونى بك) بحى شمال ملوى ، وقامت برفع مخالفات المحلات التجارية والمطاعم والباعة الجائلين وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا إلي أستمرار الوحدة المحلية في تكثيف هذه الحملات لإعادة الأنضباط للشارع وعدم التعدي علي حرم الطريق العام .

وفى مركز ومدينة المنيا، أكد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية نظمت حملة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والحيوية والميادين وذللك لتسهيل حركة المواطنين والقضاء علي ظاهرة الزحام والأختناق المروري وتم تحرير 7 محاضر إشغال طريق خلال حملة لرفع الإشغالات من الطريق العام ولعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاه فى وضع اشغالات و توفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية .

حملات لرفع الانشغالات بشوارع مراكز المنيا
حملات لرفع الانشغالات بشوارع مراكز المنيا
حملات لرفع الانشغالات بشوارع مراكز المنيا
حملات لرفع الانشغالات بشوارع مراكز المنيا
حملات لرفع الانشغالات بشوارع مراكز المنيا
حملات لرفع الانشغالات بشوارع مراكز المنيا
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المنيا حملات لرفع الإشغالات شوارع مراكز المنيا مراكز سمالوط وملوي والمنيا الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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