إبراهيم داود: أتمنى تدخل نقابة الصحفيين ومكتبة الإسكندرية لتبنى مكتبة صافى ناز كاظم

علق الكاتب الصحفي والشاعر إبراهيم داود على ما أعلنته الناقدة صافي ناز كاظم بشأن عرضها مكتبتها للبيع بمليون جنيه، قائلا: للمبدع حق أن يتصرف في كل ما يملكه كما يشاء، ربما لديها مبررات خاصة لهذا الأمر، وهو ما يجعلنا نتمنى أن تظل هذه المكتبة متواجدة، لأنه من المؤكد أن الكاتبة الكبيرة صافي ناز كاظم تملك مكتبة عظيمة وتكدست.

واقترح "داود" في تصريح خاص لـ"الدستور" تدخل نقابة الصحفيين أو مكتبة الإسكندرية أو أي جهة ثقافية أخرى لتبني هذه المكتبة العريقة، لما لها من كتب أدبية ونقدية قيّمة من أوائل الستينيات، مشيرا إلى أنه بدأ في التبرع لبعض الجهات والأصدقاء ببعض الكتب التي تتواجد في مكتبتي الخاصة وهو أمر إنساني، فالكثير من المثقفين يمتلكون مكتبات ضخمة تبتلع معظم محتويات السكن الخاص بهم، وهذا أمر طبيعي.

كانت الكاتبة صافي ناز كاظم، قد أحدثت مساء أمس، غضبًا كبيرًا بين جمهورها من رواد التواصل الاجتماعي، بسبب ما نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" من عرض مكتبتها للبيع.

وقالت صافي ناز كاظم عبر منشور لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": لمن يقدر ويهتم مكتبتي كلها للبيع بمليون جنيه"، مما أصاب جمهورها بنوبة من الحزن الشديد على مكتبتها، مؤكدين أنها تساوي الكثير ومن المكتبات النادرة.