وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع القطار الكهربائى السريع "العين السخنة- مطروح"

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، جولة تفقدية بمواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العلمين- مطروح)، وذلك في المسافة من محطة العلمين حتى محطة الإسكندرية بطول 120 كم تقريبًا.

وتابع وزير النقل، خلال جولته، تقدم الأعمال بمحطة العلمين وهي محطة للقطار السريع، وتخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالي الغربي، وكذلك تقدم الأعمال في محطة الحمام، وهي محطة إقليمية ستخدم مدينة الحمام وعددًا من القرى بالساحل الشمالي، حيث تتميز المحطة بقربها من الطريق الساحلي الدولي، بالإضافة إلى محطة برج العرب، حيث ستخدم هذه المحطة بموقعها الحالي مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة وأيضًا المنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلي الدولي، وهي محطة للقطار السريع ومن كبرى المحطات على الخط، حيث إنها تتكون من عدد 6 سكك.

ثم تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الأعمال الجارية في محطة العامرية وهي محطة قطار سريع، والتي يوجد بالقرب منها حوش التبادل مع القطار الديزل الحالي لخدمة ميناء الإسكندرية وأعمال نقل البضائع، ومنها توجه الوزير إلى المحطة النهائية للخط في الجهة الشرقية داخل مدينة الإسكندرية والقريبة من منطقة النزهة، والتي تحتوي على مركز للنقل الداخلي والخارجي لمحافظة الإسكندرية، حيث تشمل هذه المحطة على عدد من أنواع المواصلات بها (ومنها وسائل النقل العامة الداخلية وتاكسي الإسكندرية وموقف الأتوبيس).

كما تابع الوزير الانتهاء من طبقات الأساس بجسر القطار في بعض القطاعات تمهيدًا لتسليمها لتحالف سيمنس العالمية وأوراسكوم والمقاولون العرب، ليتم البدء في أعمال المرحلة الثانية، والتي تشمل (فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية)، ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية في المرحلة الثالثة، وكذلك متابعة تقدم الأعمال في عدد من الأعمال الصناعية مثل كباري السيارات، حيث تم الانتهاء من كوبري وادي النطرون/ العلمين، وجار الانتهاء من كباري (العميد وقاعدة محمد نجيب وبرج العرب- مطار برج العرب- محور القوص الغربي- مدينة مشارف- سيارات برج العرب)، وكذلك عدد 2 كوبري مسار بمنطقة مطار برج العرب.

وخلال الجولة تابع الفريق مهندس كامل الوزير استكمال إزالة كل التعديات على حرم السكة الحديد بخط "القباري/ مطروح"، حيث يمر مسار القطار الكهربائي السريع موازيًا للخط، ويقع في حرم القطار الحالي، وتقع عليه عدد من المحطات المهمة بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع.

واستعرض وزير النقل مع قيادات هيئتي الطرق والكباري والقومية للأنفاق الموقف التنفيذي لباقي قطاعات المشروع سواء من حيث التقدم في معدلات تنفيذ وتشطيب عدد من المحطات أو من حيث مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكل المساحات بالمحطات المختلفة، بالإضافة إلى متابعة التقدم في أعمال تنفيذ مسار المشروع وما يشمله من أعمال صناعية مثل كباري المسار وكباري السيارات والأنفاق وأعمال الحماية من أخطار السيول، حيث تم تسليم تحالف (سيمنس/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) 50 كم في نطاق محطة العاصمة، وذلك في المسافة من كم 40 حتى كم 90، وتم البدء في أعمال المرحلة الثانية، والتي تشمل (فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية)، ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية في المرحلة الثالثة، كما تم التأكيد على جاهزية 142 كم أخرى من المسار لتسليمها لتحالف (سيمنس/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) بواقع 55 كم في نطاق محطتي السادات ووادي النطرون، و87 كم في المسافة من العلمين باتجاه فوكه، وذلك لكي يبدأ التحالف في أعمال المرحلة الثانية (فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية).

وأكد وزير النقل- خلال جولته- أن القطار الكهربائي السريع هو قطار تنمية سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وتقليل الازدحام المروري والحد من الحوادث وتحقيق مستوى أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة، كما أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية هي شرايين تنمية ستخدم المناطق الزراعية والعمرانية والصناعية الجديدة والقائمة مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية).

كما ستخدم المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) المار بها، وستخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات، كما ستسهم في خدمة الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة التي يتم إنشاؤها تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليًا سواء عبر شبكة القطارات الحالية الديزل أو عبر شبكة الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم، ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح) ضمن الممر اللوجستي السخنة/ الدخيلة، ويبلغ طول الخط 675 كم، وبعدد محطات تبلغ 21 محطة، وبعدد 1 مركزًا للتحكم والسيطرة، ويتكون من 15 قطارًا سريعًا، 34 قطارًا إقليميًا، 14 جرار بضائع.