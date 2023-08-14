الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وصول 7460 "تختة" مدرسية لإحلال وتجديد الأثاث المدرسي بالمراكز والقرى بأسيوط

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن وصول 7460 تختة مدرسية من هيئة الأبنية التعليمية جاري توزيعها على الإدارات التعليمية بالمراكز والأحياء لإحلال وتجديد الأثاث لبعض المدارس بمراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، طبقًا للاحتياج وذلك ضمن خطة المحافظة لتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب وخلق مناخ تعليمي جيد وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب للوصول إلى تعليم جيد وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة.

- استعراض الخطة السنوية لهيئة الابنية التعليمية لصيانة المدارس بقرى ومراكز المحافظة


وأوضح المحافظ إنه تم خلال اللقاء استعراض الخطة السنوية لهيئة الابنية التعليمية لصيانة المدارس بقرى ومراكز المحافظة وإحلال وتجديد الأثاث المدرسي حيث تم التنسيق مع الهيئة لتوفير التخت المدرسية لتوزيعها على بعض المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة بمراكز المحافظة لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بتجهيز المدارس وتوفير كافة الاحتياجات للمباني التعليمية وصيانتها وتطوير العملية التعليمية في ضوء خطة علمية ضمن أهداف خطة التنمية والسياسة العامة للدولة وما تشهده من نهضة تعليمية غير مسبوقة.


وأشاد اللواء عصام سعد، بالدور البناء والتنموي الذي تقوم به هيئة الأبنية التعليمية لتلبية احتياجات المحافظة ودعمهم للمنظومة التعليمية والتعاون من أجل توفير كافة احتياجات وتطوير المدارس والوصول بالعملية التعليمية إلى مستوى أفضل، مشيرًا إلى الجهود المبذولة والتنسيق بين المحافظة والهيئة في التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

IMG-20230814-WA0003
IMG-20230814-WA0003
IMG-20230814-WA0001
IMG-20230814-WA0001
IMG-20230814-WA0002
IMG-20230814-WA0002
أحياء المحافظة استراتيجية التنمية الابنية التعليمية التربية والتعليم الجهود المبذولة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العملية التعليمية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المدارس بالإدارات التعليمية بالإدارات التعليمية تطوير العملية التعليمية توفير كافة الإحتياجات عصام سعد محافظ أسيوط كثافة الطلاب محافظ أسيوط

الأكثر قراءة

وزير التعليم العالى: الحد الأدنى للقبول فى كلية الهندسة 85% والطب 91%

أسامة الشيخ رئيسًا لقطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2023

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

حكاية اقتحام أسرة مريض مستشفى المحلة بكلب شرس (القصة الكاملة)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟